Aus Geldnot auf Einbruchstour im Waldviertel

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Weiter im Steigen ist indes die Zahl der Einbrüche in Vereinshäuser im Waldviertel. Nachdem, wie berichtet, zuletzt zehn Einbrüche in sechs Tagen angezeigt wurden, kamen nun weitere hinzu. Heimgesucht wurden auch der Tennisclub Rodingersdorf und der ESV Sigmundsherberg sowie ein Sportvereinslokal in Vitis. Die Ermittler hoffen nun auf Bilder einer Wildkamera, die zumindest zwei Maskierte gefilmt hat.