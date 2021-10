Zutritt verweigert: Gewaltexzess vor Wiener Disco

Weil ihm der Einlass in die Disco verwehrt wurde, hat ein 21-jähriger Mann in der Nacht auf Mittwoch in Wien völlig die Beherrschung verloren. Er ging auf die beiden Securitymitarbeiter los, richtete beim Eintreffen der Polizei seine Wut auch gegen die Beamten und attackierte sie. Drei Polizisten erlitten derart schwere Verletzungen, dass sie ins Spital gebracht werden mussten. Einer von ihnen konnte den Dienst nicht weiter fortsetzen.