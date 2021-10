Bio-Bäckerei öffnet wieder ihre Gastro-Pforten

Eine Ode an den Filterkaffee

Neu im Sortiment finden Kaffeetrinker, die in Wien ja durchaus anspruchsvoll sind, ab sofort zwei speziell für Filterkaffee geröstete Bohnen und zwei neue Espresso-Röstungen. Und wer jetzt die Nase rümpft, wenn er an Filterkaffee denkt, der sollte allein deshalb der Bäckerei einmal einen Besuch abstatten. Denn auch hier stellen die Waldviertler ihre große Liebe zum Kaffee unter Beweis: Sie schaffen es, den generell eher schlechten Ruf von Filterkaffee kräftig aufzupolieren, wie selbst eingeschworene Espresso-Trinker beim Test zugeben müssen. Auch davon konnte sich die „Krone“ selbst überzeugen. Fazit: Von wegen bittere Brühe, wie man sie von so manchem 08/15-Hotelfrühstück in Erinnerung haben mag.