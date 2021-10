Kipchoges Sensation: Schautafeln in Wien enthüllt

Am zweiten Jahrestag des historischen Marathonlaufs von Eliud Kipchoge in Wien wurden in der Prater Hauptallee zwei Schautafeln enthüllt, die an den 12. Oktober 2019 erinnern, als der Weltrekordler und inzwischen zweimalige Olympiasieger als Erster die Marathondistanz von 42,195 km in 1:59:40,2 unter zwei Stunden gelaufen ist.