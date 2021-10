Harry und Meghan: Nun doch keine Taufe auf Windsor

Ein lautstarker Streit von Herzogin Meghan und Prinz Harry hat vor Kurzem für einige Schlagzeilen gesorgt. Am Rande ihrer Auftritte in New York hatte das Paar wegen der Taufe von Töchterl Lilibet Diana eine heftige Auseinandersetzung - während die Mikros noch an waren. Jetzt kommt raus: Die 40-Jährige scheint in dem Zwist den Kürzeren gezogen zu haben. Denn wie der „Telegraph“ nun berichtet, wird Baby Lilis Taufe nun doch in den USA stattfinden. Die Queen könnte aber dennoch „not amused“ sein ...