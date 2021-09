Harry & Meghan: Erster Auftritt seit Lilis Geburt!

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben am Donnerstagvormittag dem New Yorker One World Trade Center einen Besuch abgestattet. Es war der erste gemeinsame öffentliche Auftritt des Paares nach der Geburt ihrer Tochter Lilibet Diana am 4. Juni. Die Kinder Archie und Lilibet soll das Paar in Kalifornien in Obhut ihrer Großmutter Doria Ragland gelassen haben.