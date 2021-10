Harry und Meghan: Heftiger Streit wegen Baby Lili

In der Öffentlichkeit präsentieren sich Herzogin Meghan und Prinz Harry stets als eingeschworenes Team, das sich gegen die Royal Family zur Wehr gesetzt hat - so auch zuletzt bei ihren Terminen in New York. Dass hinter den Kulissen aber auch einmal heftig die Fetzen fliegen, das kam am Rande ihrer Auftritte heraus. Ein Insider sprach gegenüber dem Magazin „InTouch“ über „den schlimmsten Streit, den sie je hatten“ - und der wurde auch noch aufgenommen. Grund für die Auseinandersetzung der Sussexes: die Taufe von Tochter Lilibet Diana.