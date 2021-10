FPÖ-Misstrauensantrag gegen gesamte Regierung

Bei der Sondersitzung des Nationalrats am Dienstag will die FPÖ einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung einbringen - sowohl gegen die türkisen, als auch gegen die grünen Mitglieder. Auch die SPÖ ergreift die Initiative, will aber nur Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) das Misstrauen aussprechen. Die NEOS werden keinen eigenen Misstrauensantrag einbringen, dafür ein Medientransparenzpaket.