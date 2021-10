Die Wirtschaft fest in den Händen der Frauen

Etwa 300 Millionen Stunden arbeiteten Österreichs Unternehmerinnen 2020. Mehr als acht Milliarden Euro leisteten sie an Steuern in unserem Land – Frauen sind damit aus der Wirtschaft nicht wegzudenken! Das möchte auch die Initiative „Frau in der Wirtschaft“ der WKO in der Steiermark hervorheben. „Immerhin befindet sich ein Drittel aller steirischen Betriebe in Frauenhand“, erklärt Gabriele Lechner, Landesvorsitzende der Initiative. Besonders daran sei, dass knapp die Hälfte dieser 30.000 Unternehmen auch Arbeitnehmer beschäftige und damit wesentlich zur Schaffung von Jobs beitragen. Bei den Neugründungen stehen die Frauen den Männern übrigens kaum noch nach.