Ivanauskas auf Mission „Schadensbegrenzung“

In der Not erinnerten sie sich in Litauen an den größten Namen ihrer Fußball-Geschichte. Nach sechs Niederlagen in Folge wurde Teamchef Valdas Urbonas im Sommer entlassen und durch Ivanauskas ersetzt. Dieser hat in den Neunzigerjahren nicht nur in Österreich in Summe 35 Tore erzielt, sondern war zwischen seinen Wien- und Salzburg-Engagements etwa auch beim Hamburger SV ein populärer Mann. Und bekam nach Kurzzeit-Engagements in Aserbaidschan, Georgien und Russland nun erstmals seit über zehn Jahren wieder einen Job als Trainer in seiner Heimat.