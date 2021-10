Eigene Tiwag-Tochter für grüne Energie gegründet

Vor der passenden Kulisse des Solarparks beim Achenseekraftwerk in Jenbach stellte die Tiwag ihre neue Tochter vor - die Gesellschaft Tinext, die sich grünen Energien widmen soll. Rund 150 Millionen Euro sollen in den kommenden sechs Jahren in derartige Initiativen fließen. Vorerst reichen aber 20 Mitarbeiter aus.