Roberto Blanco: Einziger Bub unter 1500 Mädchen

Ein frühreifes Kerlchen, das zunächst in Madrid ein Medizinstudium begonnen hat?

Ja, weil mein Vater das so wollte. Ich wollte das nie. Heute macht jedes Kind, was es will, aber damals hat man gemacht, was die Eltern wollten. Aber als ich eines Tages von Madrid nach Hamburg fliege, um meinen Vater zu besuchen, der dort gastierte, spricht mich im Flieger ein Regisseur an und engagiert mich für den Film „Der Stern von Afrika“ - so kam der Stein ins Rollen