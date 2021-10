Roberto Blanco will Beethoven exhumieren lassen

Der in Deutschland geborene Komponist Ludwig von Beethoven wurde 1827 in Wien begraben. Ursprünglich unter großer Anteilnahme der Wiener Bevölkerung am Währinger Friedhof, später bekam der Schöpfer der Europahymne „Ode an die Freude“, in der es „alle Menschen werden Brüder“ heißt, ein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof.