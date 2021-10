„Ein ganz kleiner Stich, aber mit großer Wirkung“

Egal, ob Jung oder Alt – nur mit der Impfung lässt sich das Virus stoppen. Unter diesem Motto starten Erwin Pröll, Stephan Pernkopf und Anna Dinhobl, Medizin-Studentin aus Wiener Neustadt, einen gemeinsamen Impfaufruf. Denn obwohl mehr als 75 Prozent aller „impfbaren“ Landsleute – also ab 12 Jahren – immunisiert sind, trifft das eben auf ein Drittel der Gesamtbevölkerung im Land nicht zu. Zudem ist der Impfmotor zuletzt etwas ins Stottern geraten. „Je mehr Impfungen, desto weniger schwere Erkrankungen, und je rascher geimpft wird, desto besser“, rechnet der für die Kliniken zuständige Landesvize Pernkopf vor. Jederzeit sei es möglich, sich bei Hausärzten und in Impfbussen immunisieren zu lassen. Stagniere die Quote weiter, warnen Ärzte in den Spitälern vor überfüllten Stationen, geschlossenen Schulen und Lockdowns.