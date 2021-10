Enormer Stau nach Unfall im Tunnel Kaisermühlen

„Im Tunnel Kaisermühlen auf der A22 (Donauuferautobahn) hat sich am Samstagvormittag in Fahrtrichtung Stockerau ein schwerer Unfall mit einem Motorradfahrer ereignet“, berichtete Harald Lasser vom ÖAMTC am Samstag. Gegen 9 Uhr touchierte ein 30-jähriger Biker im Tunnel einen Pkw. Er stürzte und erlitt so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 9“ ins UKH Meidling geflogen werden musste.