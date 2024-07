Buslenker kämpfen für das stille Örtchen

„Wir wollen nur Menschlichkeit“

Kritik wird auch an den Fahrplänen laut, um diese einhalten zu können, müsste man fliegen. Überstunden stünden an der Tagesordnung – unbezahlt.„Wir wollen ganz einfach nur etwas Menschlichkeit“, sagt Omarovich. Die Gewerkschaft betont: „Der VOR muss bessere Arbeitsbedingungen in den Ausschreibungen berücksichtigen.“