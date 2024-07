„Sie sollen sich nur an die Hausordnung halten“

Wie im Wilden Westen geht es in einem Gemeindebau in der Vivaldigasse in Favoriten zu. So schildert es zumindest die langjährige Mieterin Bernadette W. „Mein Postkasten wurde aufgebrochen, Eier und Steine auf meinen Balkon geworfen“, erzählt sie. Und das alles nur, weil sie sich über Lärm- und Geruchsbelästigungen beschweren würde.