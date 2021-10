Wiener Singakademie: Ein Chor, der Wärme schenkt

Diese Zuversicht will der Chor durch die Benefizkonzerte an jene weitergeben, die Hilfe benötigen. Der Reinerlös geht an die Aktion „Ein Funken Wärme“ von „Krone“ und Caritas. Für Familien in Not, die sich ihre Heizkosten nicht leisten können. Eine Unterstützung, die angesichts steigender Energiepreise besonders wertvoll ist. Gesungen wird am 6. November, 20.30 Uhr, im Wiener Stephansdom mit Lesung von Karl Markovics und am 7. November, 20 Uhr, in der Pfarrkirche St. Othmar in Mödling (NÖ), wo Katharina Stemberger Texte lesen wird.