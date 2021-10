ÖFB: Macht uns bitte nicht wieder zur Lachnummer!

Landskrona! Man kommt an diesem Namen nicht vorbei, wenn ein Länderspiel Färöer gegen Österreich auf dem Programm steht. Damals, am 11. September 1990, machte man sich in dem kleinen schwedischen Städtchen mit einer 0:1-Blamage gegen die großteils aus Amateuren bestehende Truppe der Inselkicker zur ganz großen Lachnummer in Europa.