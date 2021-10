Im Geld-Vergleich müsste es einen 58:0-Sieg geben

Sage und schreibe 58:0! So müsste das Duell Österreich gegen die Färöer ausgehen, wenn man die Marktwerte der beiden Mannschaften vergleicht. Denn Österreichs Kader ist knapp 58-mal teurer als jener der Färöer, knapp 227 Millionen treffen am Samstag in Torshavn auf knapp vier Millionen!