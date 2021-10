Sabitzer: „Färöer? Wir werden gewinnen, fertig“

Auch wenn Österreichs Nationalmannschaft als klarer Favorit ins WM-Qualifikationsspiel am Samstag gegen die Färöer geht, ist in Torshavn wohl kein Spaziergang zu erwarten. Der Gegner ist kampfkräftig und gut organisiert, das ÖFB-Team hat zahlreiche Ausfälle zu verkraften und muss sich obendrein auf einen ungewohnten Kunstrasenplatz und widrige Wetterbedingungen einstellen. Dennoch sind drei Punkte das Ziel, wie Marcel Sabitzer am Dienstag im ÖFB-Camp in Wien betonte. „Die Umstände sind nicht alltäglich, aber wir müssen uns darauf einstellen. Wir werden die Aufgabe seriös angehen und das Spiel gewinnen, fertig“, versprach der Steirer.