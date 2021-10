Ab 20.45 Uhr LIVE: Färöer gegen Österreich

Der erste Platz in Gruppe F und damit das WM-Ticket wird aller Voraussicht nach an Dienstag-Gegner Dänemark gehen. Die derzeit viertplatzierten Österreicher hoffen auf Rang zwei, haben aber auch diesen nicht mehr in der eigenen Hand. Foda: „Wir sind abhängig von anderen Ergebnissen, aber es ist wichtig, dass wir unseren Auftrag erfüllen, dass wir unsere Spiele gewinnen.“