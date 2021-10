Tür zugemauert | 3 Kanzler-Kandidaten

3 Kanzler-Kandidaten. Wie kann Sebastian Kurz die Vertrauensabstimmung am Dienstag ohne die Grünen noch überstehen? Dafür fehlt den meisten Beobachtern die Phantasie. Und doch rätselt man, ob der als glänzender Stratege bekannte ÖVP-Chef nicht doch noch mit einem Genieblitz seinen Platz an der Regierungsspitze retten könnte. In seiner Partei werden unterdessen die Stimmen lauter, sich auch ein Szenario ohne Kurz zurechtzulegen. Man verteidigt zwar den Parteichef, der die ÖVP in ungeahnt lichte Höhen hievte und sieht das Verhalten der Grünen wörtlich als „Stich ins Herz“. Andererseits möchte man sich auch nur äußerst ungern aus der Regierung verbannen lassen. So denkt man fieberhaft über Kanzlerkandidaten nach. Am häufigsten genannt werden die drei Landeshauptleute Haslauer (Salzburg), Stelzer (Oberösterreich) und Schützenhöfer. Der Steirer gilt aber als bald 70-Jähriger (doppelt so alt wie Kurz!) als unwahrscheinlich. Die beiden anderen? Unspektakulär! Aber gerade das, meinen Insider, könnte nach dem spektakulären Kurz gefragt sein. Nachsatz: „Aber wir wissen, dass wir ohne Kurz sicher keine 30 Prozent erreichen können.“ Da haben sie sicher recht!