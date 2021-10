Shiffrin bereit fürs Comeback auf der Überholspur!

Nach einem durch den Schicksalsschlag begründeten Rückzug kam sie zehn Monate später mit Trainingsrückstand und Fokus auf die Technik-Disziplinen retour, erlebte bei ihrem 44. Slalom-Sieg in Flachau Anfang Jänner eine Art emotionalen „Neubeginn“, musste sich letztlich aber etwa im normalerweise von ihr dominierten Slalom hinter Katharina Liensberger anstellen. Die langen Latten zog sie nur für die WM in Cortina an, wo sie im Super-G prompt Bronze und Gold in der Kombination holte. Im Gesamtweltcup reichte es immerhin zu Rang drei - gut 250 Punkte hinter Petra Vlhova.