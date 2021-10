Als Kanzler und Teamchef gemeinsam zurücktraten

ÖFB-Teamchef Franco Foda und Bundeskanzler Sebastian Kurz haben nicht viel gemeinsam - außer, dass sie beide angezählt sind. Für Foda geht es in der WM-Qualifikation am Samstag gegen Färöer und Dienstag gegen Dänemark um seinen Job. Für Kurz ebenfalls. Spätestens am Dienstag beim Misstrauensantrag der Opposition im Parlament. Endet beider Ära am Dienstag? Möglich. Gabs das schon mal? Ja.