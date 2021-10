Junger Salzburger am Jakobsweg in Spanien vermisst

Für Aufsehen sorgte am Dienstag der emotionale Facebook-Post einer Salzburgerin. Über 400-mal geteilt wurde ihr Hilferuf anlässlich der fieberhaften Suche nach ihrem Bruder. In der Folge gingen zahlreiche Hinweise zum Verbleib des jungen Mannes ein. Der 23-Jährige ist zurzeit alleine am Jakobsweg in Spanien unterwegs. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er auf dem Pilgerpfad unterwegs ist. Seit 10. September fehlt nun allerdings jegliches Lebenszeichen von ihm. Er war seitdem auch nicht mehr auf seinem Handy zu erreichen. Die Polizei fahndet seither international nach ihm.