SPÖ zeigte Schiefer wegen Falschaussage an

Der Ibiza-U-Ausschuss hat eine weitere Anzeige wegen Falschaussage nach sich gezogen. Wie der „Standard“ in seiner Mittwoch-Ausgabe berichtet, zeigte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer ÖBB-Finanzvorstand und FPÖ-Mann Arnold Schiefer an. Dieser war am 2. Juli als Auskunftsperson geladen.