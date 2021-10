Gedankenspiele über Schneekanonen am Bödele

Für Herbert Kaufmann, Geschäftsführer der Bödele Skilifte, ist das durchaus vorstellbar. Zwar ist die Schneesituation am Bödele im Großen und Ganzen zufriedenstellend, doch gerade im Dezember - wie in vielen anderen Skigebieten mittlerweile auch - mangelt es oft am Schnee. Deshalb wurde nun bezüglich einer Beschneiungsanlage eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, wie der ORF berichtete. Fünf Millionen Euro würde eine solche Anlage kosten. Aus den laufenden Erträgen wäre das nicht finanzierbar, erklärt Kaufmann. Deshalb brauche es „zuverlässige Partner“.