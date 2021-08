Hanger stellt klar: „Ich bin kein Satireprojekt“

„Ich halte mich an Fakten“

Angesprochen auf die „Tagespresse“-Klage, die ihm vorwirft, mit dieser in sittenwidrigem Wettbewerb zu sein, weil er in Wirklichkeit ein Satiriker sei, meinte Hanger, er halte dies für einen sehr guten Marketinggag und einen „humorvollen Beitrag in der politischen Debatte“. Er sehe dem Verfahren gelassen entgegen und habe noch nicht entschieden, wie er damit umgehen werde. „Zu Ihrer konkreten Frage: Ich bin kein Satireprojekt, ich halte mich an Fakten“, betonte er.