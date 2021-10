Brezina: Im neuen Roman ermittelt Kaiserin Sisi

Brezina, der mit seinen in viele Sprachen übersetzten Kinderbuchserien Millionenauflagen erzielte und seit einigen Jahren auch für ein erwachsenen Zielpublikum schreibt, habe sich für sein neues Buch in intensive historische Recherchen vertieft, wurde versichert. „Es gibt Aussagen, sie (Sisi, Anm.) hätte ihr ganzes Potenzial kaum genutzt. In meinem Roman tut sie es“, wird der Autor zitiert.