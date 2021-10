Lustenauer Austria im Anflug auf die Bundesliga

Eine gute Mischung

Die aktuelle Mannschaft besteht aus jungen, hungrigen Spielern mit außergewöhnlichem Talent sowie starken Charakteren, die dem Team halt geben. „Unser Ziel ist ganz klar die Bundesliga“, definiert es Torhüter Domenik Schierl auch offen. Mit Markus Mader scheint auch der perfekte Trainer gefunden worden zu sein. Der Dornbirner ist einer, der offen sagt, was er denkt und hat ebenso klare Vorstellungen. „Ein großes Plus ist sicher, dass wir auch von der Breite her einen starken Kader haben“, ergänzt Vorstandssprecher Bernd Bösch.