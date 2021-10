Alaba links: So reagiert Ancelotti auf die Kritik

-) Alaba im zentralen Mittelfeld: Er ist einfach kein Spielmacher.

-) Alaba im offensiven/linken Mittelfeld: Er braucht das Spiel mehrheitlich vor sich, sollte nicht mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stehen.

-) Alaba in der Innenverteidigung: Dadurch wird er seiner Stärke beraubt, mit dem ersten Kontakt Speed aufzunehmen.

-) Alaba als Linksverteidiger: Bei Real spielte er zuletzt sechsmal in Serie als Abwehrchef - warum also jetzt links (also dort, wo er in Österreich mehrheitlich gefordert wird)?