Fußgänger von Lkw übersehen: schwer verletzt

Gegen 8.30 Uhr bog ein 49-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Leibnitz von der Grenzgasse kommend stadteinwärts in die Triesterstraße ein. Dabei dürfte er einen 69-jährigen Grazer auf dem Schutzweg übersehen und zu Boden gestoßen haben. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen an beiden Beinen und wurde nach der medizinischen Versorgung durch den Notarzt in das UKH Graz gebracht. Ein durchgeführter Alkotest beim Lkw-Fahrer verlief negativ. Die Unfallstelle war für eine Stunde stadteinwärts gesperrt.