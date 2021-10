Rot-weiß-rote Scharfschützin schießt Medaille

Ein wunderbares Happy End gab es für die Vorarlberger Nachwuchsschützin Sheileen Waibel bei der Junioren-Weltmeisterschaft in der peruanischen Haupstadt Lima. Nachdem sich die spanische Fluglinie Iberia im letzten Moment geweigert hatte, ihre Waffen von Europa nach Südamerika zu fliegen und die 20-Jährige quasi „unbewaffnet“ zum Zuschauen verdammt war und eine Mitarbeiterin des österreichischen Schützenbundes die Arbeitsgeräte dann in einer „Rettungsmission“ doch noch nach Peru gebracht hatte, holte Waibel am Sonntag Bronze im Kleinkalibergewehr-Liegendmatch.