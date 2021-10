Kritik: „Es fehlt der persönliche Draht“

Saalfeldener Hausärzte sehen Zentrum kritisch

Um den Ärzten den Zusammenschluss schmackhaft zu machen, gibt es für sie finanzielle Anreize und Förderungen. Eigentlich wollte das Land bis 2021 fünf Primärversorgungszentren in Salzburg aufbauen – hier kam aber die Coronakrise dazwischen. In Saalfelden im Pinzgau wird nun das erste Zentrum in Salzburg betrieben – und darüber sind die niedergelassenen Hausärzte nicht glücklich. „So ein Zentrum ist sicher für Gegenden eine gute Sache, wo Ärztemangel herrscht. Aber wir Mediziner in Saalfelden sind gut aufgestellt und gut vernetzt“, sagt Hausarzt Anton Horcicka.