Drogencocktail? Politikerin geht in die Offensive

„Fehler, nicht zur Polizei zu gehen“

Die Frau legte aber nach einem ersten Bericht nun offiziell einen Laborbefund vor - Spuren von Methamphetaminen und Amphetaminen wurden im Blut festgestellt - und erklärt: „Im Nachhinein gesehen war es ein Fehler, nicht zur Polizei zu gehen, ich wollte aber keine großen Wellen schlagen. Meine Familie kommt ja aus Ebreichsdorf. Ich richte aber einen Appell an alle, auf das eigene Getränk aufzupassen, weil so etwas offensichtlich nicht nur in großen Discos passiert, sondern auch auf kleinen Festen. Und zweitens, dass nicht jeder, der am Boden liegt, zu viel getrunken hat - sondern vielleicht Hilfe braucht.“