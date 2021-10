Politikerin verlor bei Stadtfest die Kontrolle

Vorerst keine Anzeige

Bei der Polizei liegt jedenfalls weder eine Anzeige auf, noch gibt es offenbar handfeste Hinweise auf illegale Vorgänge bei dem Fest. „Hunderte Leute waren vor Ort dabei, aber sonst ist bei niemandem die Lage so eskaliert“, erzählt man sich in der Stadt. An K.- o.-Tropfen will aber kaum wer so recht glauben, man munkelt über ein paar andere „Tröpferln“ zu viel. Die Betroffene wollte keine Stellungnahme abgeben.