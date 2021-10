Prinz Charles will künftig „über dem Shop“ leben

Einem Bericht der „Daily Mail“ zufolge plant Charles im ersten Schritt eine gründliche Renovierung des Buckingham-Palastes, den er danach beinahe gänzlich der Öffentlichkeit zugänglich machen will. Für sich selbst und seine Frau Camilla wolle er lediglich eine kleine Wohnung über dem Shop behalten anstelle der 52 Zimmer, die der Queen jetzt zur Verfügung stehen. „Trotz allem, was alle darüber denken, dass er dort nicht leben will, wird er dort sicherlich eine Unterkunft haben - aber es wird eine viel bescheidenere Wohnung-über-dem-Shop-Situation sein, ähnlich der des Premierministers in der Downing Street“, sagte ein Insider.