Dämmerungseinbrüche: Auch in dunkler Zeit sicher

Auch wenn der Oktober gerade erst begonnen hat, geht es doch zusehends in Richtung Winter. Die Stunden, an denen es hell ist, werden kontinuierlich weniger. Für Ganoven ist es die ideale Zeit für sogenannte Dämmerungseinbrüche. Wie schützt man am besten sein Eigenheim richtig und was ist zu tun, wenn man den oder die Täter im eigenen Haus auf frischer Tat ertappt? Die „Tiroler Krone“ hat bei der Polizei nachgefragt.