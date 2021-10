14-Jähriger landet mit über 3 Promille in Spital!

Mit einer schweren Alkoholvergiftung ist ein erst 14-Jähriger am Samstag in Berlin-Karow in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll „Lebensgefahr bestehen“. Der Jugendliche werde derzeit auf der Intensivstation behandelt. Eine Blutalkoholmessung habe einen Wert von mehr als drei Promille ergeben.