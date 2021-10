Online-Archiv erhält historisches Erbe

In Zusammenarbeit mit Austria-Forum, RegiowikiAT, der Akademie der Wissenschaften und anderen können sich Gemeinden, Vereine oder Bildungseinrichtungen der Topothek anschließen und einen örtlichen Redaktionsstab bilden. Das ist praktisch für all jene, die von Oma oder Opa Fotos erben und nicht wissen, wohin damit. Denn gerade die Aufnahmen von „normalen“ Menschen in ihrer Mode und in ihrem Heim machen Geschichte erlebbar und darum für spätere Generationen so spannend.