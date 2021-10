Droht Vorarlberg ein britisches Fiasko?

Liebe Leserin, lieber Leser, Großbritannien hat bekanntlich seit Wochen mit massiven Versorgungsproblemen zu kämpfen. In den Supermärkten sind ganze Regalreihen leer, gewisse Waren sind gar nicht mehr erhältlich. An Tankstellen prügeln sich Menschen um den letzten Kanister Benzin. Der Grund für die Krise ist einfach: Es fehlt an Lkw-Fahrern. In Vorarlberg ist man von derartigen Zuständen zwar noch weit entfernt, doch auch bei uns macht sich der Personalmangel bemerkbar. Bis zu 500 Lkw stehen still, weil die Fahrer fehlen. Aufgrund der anstehenden Pensionierungen wird sich die Lage weiter verschärften, bald könnten österreichweit rund 20.000 Fahrer fehlen. „Dann sind auch bei uns Engpässe und Probleme zu erwarten“, sagt Michael Zimmermann, Obmann der Wirtschaftskammer-Sparte „Transport und Verkehr“. Es besteht also Handlungsbedarf, sowohl Zimmermann wie auch Gewerkschaftsboss Reinhard Stemmer sind sich einig, dass die Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer attraktiver werden müssen. Handlungsbedarf gibt es auch auf einem ganz anderen Feld: Das Insektensterben ist längst auch in Vorarlberg Realität, insbesondere die für die Bestäubung so wichtigen Wildbienen stehen massiv unter Druck. Woran es mangelt und was es jetzt tun gilt, verrät der Biologe und Wildbienenexperte Johann Neumayer im großen „Krone“-Interview. Es wäre den fleißigen Immen schon viel geholfen, wenn wir alle unsere Rasenmähroboter verschrotten würden! Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Herzlichst, Emanuel Walser