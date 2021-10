Die große Vorbildwirkung kleiner Gemeinden

Und „last but not least“ gelte es, ein besonderes Augenmerk auf eine schadstoffarme Raumluft und einen klimaneutralen Betrieb zu legen. All das klingt einleuchtend. Damit die Gemeinden aber auch in der Praxis auf die Errichtung von nachhaltigen Gebäuden setzen, haben der Vorarlberger Gemeindeverband, das Energieinstitut Vorarlberg und die Firma „Spektrum“ 2006 das Servicepaket „Nachhaltig: Bauen in der Gemeinde“ entwickelt. Mittlerweile sei man, so Lenz, beim 130. Projekt angelangt: „Davon konnten in den vergangenen 15 Jahren bereits über 100 Neubauten oder Sanierungsprojekte realisiert werden - vom Dorfkindergarten im Bregenzerwald bis zum Montforthaus in Feldkirch. Alles in allem wurde bis dato ein Bauvolumen von rund 1,3 Milliarden Euro umgesetzt.“