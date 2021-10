Stürmische Diskussion um Windkraftprojekt

In gut 2000 Metern Höhe, östlich der Nord-Einfahrt des Tauerntunnels, soll am „Windsfeld“ das erste Windkraftprojekt in Salzburg umgesetzt werden. Zumindest wenn es nach der gleichnamigen Betreibergesellschaft geht, an der neben einheimischen Almwirten auch die Salzburg AG beteiligt ist. Derzeit sei man jedenfalls noch in der Forschungsphase, wie Geschäftsführer Marcus Scherer im „Krone“-Gespräch erklärt. „Zurzeit laufen die Windmessungen. Sobald wir die genauen Dimensionen kennen, werden wir an die Öffentlichkeit gehen“, so Scherer. Obwohl das Projekt bisher noch keine konkrete Form angenommen hat, hat sich der Alpenverein bereits darauf eingeschossen. Zu groß seien die nötigen Eingriffe in den Naturraum und die negativen Effekte der Windkraftanlage.