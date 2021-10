„Der typische Raser ist ein Mann und unter 35“

Sie gehen auch in Schulen, um junge Menschen auf ein richtiges Verhalten im Straßenverkehr vorzubereiten. Wie kann man gute Autofahrer heranziehen?

Es gibt keine guten, sondern lediglich erfahrene Autofahrer. Aber auch als erfahrener Lenker kann ich mich nicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer verlassen und in eine Situation geraten, die ich so einfach noch nie hatte.