Gewessler sagt dem Plastikmüll den Kampf an

Große Zustimmung in Österreich für Pfandsystem

Eine erst am Dienstag veröffentlichte Greenpeace-Studie hat gezeigt, dass es in Österreich eine hohe Zustimmung für ein Pfandsystem und verpflichtende Mehrwegquoten gibt. Demnach forderten 87 Prozent der Befragten, dass der Großteil der Getränke bis 2030 in wiederverwendbaren Mehrweg- statt Einwegflaschen abgefüllt wird. 91 Prozent der Befragten gaben an, dass sie Mehrwegflaschen (Glas oder PET) kaufen würden, sobald diese verstärkt angeboten werden.