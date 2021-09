Charlotte Casiraghi trennt sich von langer Mähne

Charlotte mit neuem Look bei Chanel

Das Ergebnis ihres letzten Friseurbesuchs konnten die Fans der hübschen Tochter von Caroline von Hannover jetzt bei einem Chanel-Event im Somerset House in London bewundern. Ein Video der Veranstaltung, das das Modehaus auf seinen Social-Media-Kanälen teilte, zeigt die Monegassin nun mit einem modischen Long Bob. Ihre immer noch haselnussbraunen Haare hat Charlotte zudem in sanften Wellen gestylt.