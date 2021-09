Affentheater eines Fans: Wilde Rauferei nach Spiel

Ein kurioses Nachspiel hatte eine Fußballpartie im Bezirk Neusiedl am See. Abseits üblicher Schreiduelle ist es nach einer Partie zwischen UFC Podersdorf und UFC Oggau zum heftigen Schlagabtausch mit Verletzten gekommen. Ein Gast ist in die Rolle eines Affen geschlüpft und hatte die enttäuschten Fans der Verliererelf provoziert.