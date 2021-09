Ritterfest Kufstein: Die Kunst des Schaukampfes

Spektakel Schaukampf

In der Gegenwart sind solche professionellen Show-Kampfgruppen zum einen gern gesehene Artisten bei Mittelalter-Veranstaltungen, zum anderen sind sie gesuchte Darsteller für Historienfilme. Zu den bekanntesten und besten Gruppen in dieser Profession zählt Burdyri aus Tschechien. 1978 gegründet, erstreckt sich ihre Tätigkeit über mehr als vierzig Spielzeiten voller fortlaufender Aufführungsreihen. Nicht nur in ihrer Heimat, sondern auch in vielen weiteren europäischen Ländern.