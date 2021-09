3,2 Milliarden Euro als Turbo die Forschung

Als „eine Erfolgsgeschichte“ sieht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner das Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg. Das IST Austria sei zu einem internationalen Anziehungspunkt für die besten Forscher aus der ganzen Welt geworden. Mittlerweile arbeiten auf dem Areal 850 Mitarbeiter aus 76 Nationen an der Grundlagenforschung in den Naturwissenschaften, Mathematik sowie Informatik.